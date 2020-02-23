Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

Украинский политик поздравил граждан страны с Днём защитника Отечества в Facebook. На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Политик в резкой форме высказался против процесса декоммунизации на Украине.

«С праздником нас, мужчины!» — написал он, прикрепив картинку с надписью: «23 февраля — День Красной армии».

Публикация Кивы вызвала неоднозначную реакцию пользователей, которые оставили под постом ряд негативных комментариев. Нашлись и те, кто поддержал Киву.

В июле 2019 года председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации в стране должны решаться на местных референдумах, так как решать должны люди, живущие в тех местах, которые затрагивает переименование, а не депутаты в стенах Верховной рады.