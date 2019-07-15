В партии «Слуга народа» высказались по поводу декоммунизации
Об этом он заявил в эфире на телеканале ICTV.
Как он отметил, данный вопрос должны решать сами люди, живущие в тех местах, которые затрагивает переименование, а не депутаты в стенах Верховной рады.
«Это решение должны принимать те, кто непосредственно там находится и живёт... это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные советы не всегда отражают в полном объёме интересы местных жителей», — сказал он.
В мае экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.