В партии «Слуга народа» высказались по поводу декоммунизации

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Председатель украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах.

Об этом он заявил в эфире на телеканале ICTV.

Как он отметил, данный вопрос должны решать сами люди, живущие в тех местах, которые затрагивает переименование, а не депутаты в стенах Верховной рады.

«Это решение должны принимать те, кто непосредственно там находится и живёт... это местные референдумы, потому что, к сожалению, местные советы не всегда отражают в полном объёме интересы местных жителей», — сказал он.

В мае экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.

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