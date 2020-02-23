Армения приостановила работу посольства в Тегеране из-за коронавируса

Посольство Армении в Тегеране приостанавливает работу консульской службы в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране.

«С 23 февраля 2020 года временно прекращается работа консульской службы — прекращается приём граждан. О возобновлении работы будет объявлено в надлежащем порядке», — приводит сообщение пресс-службы дипмиссии Интерфакс.

Ранее в Иране сообщили о шестом случае летального исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В четырёх иранских провинциях принято решение закрыть учебные заведения из-за коронавируса.

Студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации в иранском городе Кум в связи с распространением коронавируса.