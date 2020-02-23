Армения приостановила работу посольства в Тегеране из-за коронавируса

Короткая ссылка
Посольство Армении в Тегеране приостанавливает работу консульской службы в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Иране.
Армения приостановила работу посольства в Тегеране из-за коронавируса
  • Reuters

«С 23 февраля 2020 года временно прекращается работа консульской службы — прекращается приём граждан. О возобновлении работы будет объявлено в надлежащем порядке», — приводит сообщение пресс-службы дипмиссии Интерфакс.

Ранее в Иране сообщили о шестом случае летального исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В четырёх иранских провинциях принято решение закрыть учебные заведения из-за коронавируса.

Студент из России в беседе с ФАН рассказал о ситуации в иранском городе Кум в связи с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить