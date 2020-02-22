Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление МИД Украины о том, что в Гаагском суде подтвердили свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне.

«Прежде всего, надо понимать, что это промежуточное решение. Арбитраж Гааги только рассматривал вопрос о своей юрисдикции по заявленному Киевом иску к России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому это решение не может являться фактом того, что иск может быть удовлетворён», — сказала она.

По мнению адвоката, тот факт, что арбитры согласились, что при рассмотрении иска не будет ставиться вопрос о принадлежности Крыма, не даст правовых оснований признавать «нарушение» прав Украины в Керченском проливе.

«Доказывать свою принадлежность и суверенитет над территорией Крыма Украина не сможет, а арбитры будут не вправе рассматривать этот вопрос. Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно», — уверена Ярмуш.

Ранее в МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины.

Как отметили в ведомстве, российская сторона тщательно проанализирует выводы трибунала по другим возражениям и учтёт их во время подготовки ответного меморандума по существу спора. Его нужно предоставить в арбитраж до 20 августа 2021 года.