Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление МИД Украины о том, что в Гаагском суде подтвердили свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне.
Юрист-международник оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины
  • Reuters

«Прежде всего, надо понимать, что это промежуточное решение. Арбитраж Гааги только рассматривал вопрос о своей юрисдикции по заявленному Киевом иску к России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому это решение не может являться фактом того, что иск может быть удовлетворён», — сказала она.

По мнению адвоката, тот факт, что арбитры согласились, что при рассмотрении иска не будет ставиться вопрос о принадлежности Крыма, не даст правовых оснований признавать «нарушение» прав Украины в Керченском проливе.

«Доказывать свою принадлежность и суверенитет над территорией Крыма Украина не сможет, а арбитры будут не вправе рассматривать этот вопрос. Без установления этого вопроса принять положительное решение по заявленным Украиной требованиям будет невозможно», — уверена Ярмуш.

Ранее в МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины.

Как отметили в ведомстве, российская сторона тщательно проанализирует выводы трибунала по другим возражениям и учтёт их во время подготовки ответного меморандума по существу спора. Его нужно предоставить в арбитраж до 20 августа 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить