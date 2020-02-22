В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы

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В МИД Украины заявили, что в Гаагском суде подтвердили свою юрисдикцию по вопросу об украинских претензиях к российской стороне.

Трибунал постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что суд не будет рассматривать вопрос суверенитета над Крымом.

В ноябре 2019 года МИД России прокомментировал заседание межгосударственного арбитражного трибунала в Гааге, который был сформирован по инициативе Украины для разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

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