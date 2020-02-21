На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Ухани

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о состоянии эвакуированных из китайской Ухани, которые находятся в посёлке Новые Санжары Полтавской области.
На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Ухани
  • Reuters

«В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо», — написала Скалецкая в Facebook.

Она рассказала, что людей «регулярно обследуют» и, по её словам, «признаков ОРВИ не выявлено». 

Также министр сообщила, что сама находится в медицинском центре «Новые Санжары», где размещены эвакуированные люди.

«Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учётом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Skype и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение», — заявила она.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в Новые Санжары.

Это решение вызвало протесты со стороны местных жителей, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

После этих беспорядков полиция Полтавской области возбудила пять уголовных дел.

Подробности — в материале RT.

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