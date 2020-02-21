«Укрзалізниця» обратилась к России из-за снятой с поезда китаянки

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Компания «Укрзалізниця» (ПАО «Украинская железная дорога») обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с госпитализацией в Брянске гражданки Китая с высокой температурой с поезда Киев — Москва.
«Укрзалізниця» обратилась к России из-за снятой с поезда китаянки
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба компании.

«Сейчас «Укрзалізниця» в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, основной состав поезда уже прибыл в Москву, процедура его возвращения на Украину определяется, впоследствии будут предприняты все необходимые санитарные меры.

Ранее в пресс-службе РЖД заявили о госпитализации в Брянске гражданки Китая с украинского поезда с высокой температурой, вагон был отцеплен и направлен в санитарный тупик.

Как передавало URA.RU, китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.

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