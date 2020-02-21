В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

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Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде №6 Киев — Москва была выявлена гражданка Китая с высокой температурой», — сообщили в компании.

В пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск-Орловский» управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщили ТАСС, что всего в вагоне был 21 человек — 19 пассажиров и два проводника.

«Отцепка вагона вызвана подозрением у одной из пассажирок на коронавирус», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пассажиры и два проводника находятся в вагоне и проходят в нём медицинское обследование.

Пассажиры отцепленного вагона, у которых нет признаков заболевания, будут отправлены на карантин.

Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован «Украинскими железными дорогами».

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