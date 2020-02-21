В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
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- РИА Новости
«Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде №6 Киев — Москва была выявлена гражданка Китая с высокой температурой», — сообщили в компании.
В пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск-Орловский» управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщили ТАСС, что всего в вагоне был 21 человек — 19 пассажиров и два проводника.
«Отцепка вагона вызвана подозрением у одной из пассажирок на коронавирус», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пассажиры и два проводника находятся в вагоне и проходят в нём медицинское обследование.
Пассажиры отцепленного вагона, у которых нет признаков заболевания, будут отправлены на карантин.
Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован «Украинскими железными дорогами».