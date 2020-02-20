Рада оценила протесты против размещения эвакуированных из КНР украинцев

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Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал митинги, которые прошли в разных регионах Украины против размещения эвакуированных из китайской Ухани.
Рада оценила протесты против размещения эвакуированных из КНР украинцев
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Об этом говорится на сайте политсилы.

По его словам, происходящее свидетельствует о недоверии населения к власти.

«Чиновники не могут гарантировать, что не произойдёт вспышки заболевания. Во власти нет авторитетных специалистов, которые могут объяснить людям на местах, как их защитят... Люди прекрасно знают, во что превратили отечественную медицину горе-реформаторы своими экспериментами. Люди волнуются и протестуют», — отметил он.

Бойко отметил, что правительство должно не «осуждать людей за то, что они волнуются за своё здоровье и здоровье своих близких, а навести порядок в медицине и отменить бездарную реформу».

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.

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