Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана
- Reuters
«Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате беспорядков увеличилось до 185.
Для устранения последствий массовой драки создана правительственная комиссия. Расследование взял на контроль генеральный прокурор.
По данным МВД, беспорядки в ночь на 8 февраля начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.