Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

Reuters