Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

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Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.
Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана
  • Reuters

«Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате беспорядков увеличилось до 185.

Для устранения последствий массовой драки создана правительственная комиссия. Расследование взял на контроль генеральный прокурор.

По данным МВД, беспорядки в ночь на 8 февраля начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. 

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