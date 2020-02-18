На Украине просят предоставить данные о задержанных в Крыму подростках

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить данные по делу о задержании в Крыму за подготовку терактов двух подростков.
На Украине просят предоставить данные о задержанных в Крыму подростках
  • РИА Новости

«Уполномоченные украинские органы государственной власти не получили официальной информации об основаниях задержания, личных данных и процессуальном статусе указанных граждан», — написала она в Facebook.

Она обратилась к Москальковой «с требованием предоставить официальную информацию о задержанных гражданах».

«А именно: анкетные данные, основания задержания и их процессуальный статус», — указала омбудсмен.

Ранее в ФСБ заявили о задержании двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях в Крыму.

По заявлению ведомства, они являются последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже осенью 2018 года.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по данному делу. 

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