Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Так, Бастрыкин поручил руководству управления СК по Крыму и Севастополю принять к производству уголовное дело, возбуждённое органами ФСБ в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения.

Как установлено сотрудниками госбезопасности, подростки разработали планы вооружённых нападений, они также администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти».

«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

По заявлению ведомства, задержанные являются последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже осенью 2018 года.

Как заявили крымские власти, задержанные учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.