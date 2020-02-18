Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму
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Так, Бастрыкин поручил руководству управления СК по Крыму и Севастополю принять к производству уголовное дело, возбуждённое органами ФСБ в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения.
Как установлено сотрудниками госбезопасности, подростки разработали планы вооружённых нападений, они также администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти».
«Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
По заявлению ведомства, задержанные являются последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже осенью 2018 года.
Как заявили крымские власти, задержанные учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.