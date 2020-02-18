Эксперт оценил заявление Пристайко о возможной войне России и Белоруссии

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне между Россией и Белоруссией.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что подобные заявления служат попыткой отвлечь внимание от проблем самой Украины.

«Они переводят стрелки, чтобы разными глупыми, смешными, неправдоподобными высказываниями отвлечь внимание населения. На самом деле ничего общего с реальными событиями в мировой политике такие заявления не имеют», — подчеркнул Вадим Колесниченко.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько отметил, что считает такие заявления со стороны Пристайко «не очень обдуманными».