В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

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Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
  • Reuters

Как он сказал РИА Новости, он считает такие заявление со стороны Пристайко «не очень обдуманными».

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — отметил он.

По его словам, белорусы и россияне — братские народы и «за это надо держаться».

«Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне», — добавил Давыдько.

Ранее Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины.

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