Пристайко рассказал о возможной войне между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.

«Я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и я, уже не для записи, сказал им, что, если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, какие переживаем мы», — цитирует еженедельник Respekt Пристайко.

Он также выразил надежду, что ошибается в своих прогнозах.

Ранее глава МИД Украины высказался о сотрудничестве украинской и иранской сторон в рамках расследования катастрофы с самолётом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.