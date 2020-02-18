Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией», — написал Пушков в своём Twitter.

Он также уточнил, что целью данных слов является стравливание Минска и Москвы.

Ранее Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.

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