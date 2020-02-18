Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией», — написал Пушков в своём Twitter.
Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, - это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 17, 2020
Он также уточнил, что целью данных слов является стравливание Минска и Москвы.
Ранее Вадим Пристайко заявил, что если Белоруссия хочет сохранить независимость, то её может ждать война с Россией.