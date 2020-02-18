Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, - это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет.