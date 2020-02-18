В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Мы считаем такую инициативу не только не имеющей ярко выраженного конструктива, но и в определённой степени вредящей тому мирному процессу, который идёт вот уже более шести лет в рамках минской дипломатической площадки», — заявила Никонорова.

Она также отметила, что не понимает, почему «мюнхенские эксперты» считают, что Киев будет выполнять новые мирные договорённости, хотя уже существующие Минские соглашения украинская сторона «откровенным образом саботирует».

По её словам, положения документа о «12 шагах» не имеют никакой практической пользы, так как они расплывчаты, сделаны без учёта мнения представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также «являются в некотором роде попыткой уйти от Минских соглашений в пользу неких новых планов возобновления мира».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованный на сайте Мюнхенской конференции план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».

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