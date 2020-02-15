Зеленский прокомментировал план «12 шагов» по ситуации на Украине
- globallookpress.com
Об этом сообщило РИА Новости.
«В Мюнхене нашли план, как урегулировать войну на востоке Украины. А нас (спросить. — RT)...» — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что война происходит на Украине, поэтому «можно спросить» об этом Киев.
Украинский президент добавил, что в первую очередь приоритетом должны быть независимость Украины, её политика и видение Киева по урегулированию ситуации.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что план «12 шагов» не соответствует официальной позиции Киева.
Документ «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона» был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но позже удалён.