МИД Украины оценил «12 шагов» по усилению безопасности страны

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что документ под названием «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона» не соответствует позиции Киева.

Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Соответствующий документ был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но позже удалён.

«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине», — заявила Зеленко.

По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, организаторы Мюнхенской конференции также не признали этот документ, в связи с чем его удалили с официального сайта форума.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что представители правительства Германии планируют вместе с коллегами из России, Франции и Украины подготовить базу для проведения встречи в нормандском формате в Берлине.