Минск назвал пережитками прошлого санкции ЕС в отношении Белоруссии

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Министерство иностранных дел Белоруссии разочаровано решением о продлении санкций Евросоюза в отношении республики на год и назвало их безосновательными пережитками прошлого.
Минск назвал пережитками прошлого санкции ЕС в отношении Белоруссии
  • Reuters

«Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. Считаем эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Отмечается, что «за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций».

Ранее сообщалось, что Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз.

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