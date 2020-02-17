Гончарука обвинили в дезинформации Зеленского и украинцев

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в попытке ввести в заблуждение украинского президента Владимира Зеленского и украинцев своими заявлениями о снижении тарифов на отопление.

Об этом говорится на сайте политсилы.

По словам политика, Гончарук заявлял в конце января на совещании у Зеленского, о снижении тарифов на услуги теплоснабжения.

«Однако уже середина февраля, а обещанного снижения тарифов как не было, так и нет», — заявил глава политсовета партии.

При этом Медведчук отметил, ссылаясь на Госстат Украины, что за декабрь 2019 года тарифы на отопление действительно были снижены, но всего на 2,3%, а не на обещанные Гончаруком 5—35%, а в январе 2020 года тарифы значительно выросли.

«Соответственно, президент в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ на Украине снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут. Таким образом, премьером Гончаруком и руководством «Нафтогаза» осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества», — указал он.

2 декабря 2019 года Зеленский рассказал о способе уменьшения тарифов на отопление почти вполовину.