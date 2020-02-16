В Белоруссии рассказали о работе по назначению нового посла в США

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Белоруссия в ближайшее время завершит внутренние процедуры, связанные с назначением своего посла в США, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
В Белоруссии рассказали о работе по назначению нового посла в США
  • Reuters

Об этом он сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы определились с кандидатурами, направили на рассмотрение главе государства. Думаю, в ближайшее время завершим внутренние процедуры. По заверению американской стороны, они тоже готовы в ближайшие несколько месяцев направить посла», — сказал Макей.

По его мнению, это «хороший сигнал» для всех сторон в плане развития белорусско-американских отношений.

Вместе с тем министр отметил, что Минск не будет «ни с кем дружить против кого-то». 

Ранее сообщалось, что Макей в ходе переговоров с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером обсудил вопросы международной и региональной безопасности.

2 февраля глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.

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