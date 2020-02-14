Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Мюнхенской конференции обсудил с помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером вопросы международной и региональной безопасности.
Глава МИД Белоруссии встретился с помощником госсекретаря США
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«На полях конференции Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсуждён широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога», — приводит ТАСС сообщение белорусского МИД. 

Также Макей обсудил с европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом актуальную повестку сотрудничества Белоруссии и Европейского союза.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.

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