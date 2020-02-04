Белоруссия назначит своего посла в США в ближайшие месяцы

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск назначит своего посла в США в ближайшие месяцы.

«Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время. Ближайшее время — это несколько месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее», — приводит БЕЛТА слова Макея.

Отмечается, что кандидатура посла ещё не определена.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.

Позднее СМИ назвали предполагаемого американского посла в Минске.