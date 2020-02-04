Белоруссия назначит своего посла в США в ближайшие месяцы
- Reuters
«Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время. Ближайшее время — это несколько месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные требования, технические и так далее», — приводит БЕЛТА слова Макея.
Отмечается, что кандидатура посла ещё не определена.
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео на встрече в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко отметил значимость обмена послами для нормализации отношений между странами.
Позднее СМИ назвали предполагаемого американского посла в Минске.