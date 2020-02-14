В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт по плану

В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт в плановом порядке.

«Транзит нефти через Белоруссию идёт в плановом порядке», — приводит РИА Новости слова советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил изымать нефть из транзитной трубы, если в феврале Россия не поставит республике нефть в необходимом объёме.

Также Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».