В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт по плану

Короткая ссылка
В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт в плановом порядке.
В «Транснефти» заявили, что транзит нефти через Белоруссию идёт по плану
  • РИА Новости

«Транзит нефти через Белоруссию идёт в плановом порядке», — приводит РИА Новости слова советника президента «Транснефти» Игоря Дёмина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил изымать нефть из транзитной трубы, если в феврале Россия не поставит республике нефть в необходимом объёме.

Также Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить