Лукашенко рассказал о приходе «украинского» климата в Белоруссию
- Reuters
«Климат поменялся. Мы уже убедились однозначно. Значит, надо возделывать то, что возделывает Украина», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он попросил местные власти определиться с перечнем культур.
«Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Вы уже живёте в климатической зоне, как раньше было южнее Киева», — сказал он.
Лукашенко отметил, что выращивает на своём участке нетипичную для Белоруссии культуру — арбузы, но возделывает и традиционную — картофель.
«Я лично даже занимаюсь этим для души, ищу новые сорта», — добавил президент.
Также Лукашенко рассказал о проблемах экологии.