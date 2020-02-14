Лукашенко рассказал белорусам, как всегда быть здоровым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Светлогорска рассказал, как всегда оставаться здоровым.
Лукашенко рассказал белорусам, как всегда быть здоровым
  • РИА Новости

«Запомните: воздух, питание и вода — важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение. Ну, у вас этого хватает. Это у чиновников меньше движения, поэтому я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню (она у меня ещё сохранилась) и набегался там. Это заряд на целый день. Дальше надо нормально питаться и дышать свежим воздухом — и будете здоровыми», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что с детства жил в чистой местности, поэтому уделяет вопросам экологии большое внимание. 

«Если экология, если чистота — уровень людей совсем другой. А ходить грязными, замызганными, напился, забылся — это не наше, это не Беларусь. Поэтому я очень внимательно отношусь к экологическим вопросам», — сказал Лукашенко.

Во время посещения целлюлозно-картонного комбината Лукашенко отметил, что к экологическим вопросам подходит жёстко.

«Когда мне доложили, что тут дурно пахнет, разборки были жёсткие. Экология — вопрос номер один. Мы не должны в ХХI веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим», — отметил он.

Ранее Лукашенко объяснил, почему у него нет мобильного телефона и других гаджетов.

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