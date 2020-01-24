Лукашенко объяснил отсутствие у него мобильного телефона

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему у него нет мобильного телефона и других гаджетов.
Лукашенко объяснил отсутствие у него мобильного телефона
  • Reuters

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти «айфоны» и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность», — приводит Белта слова Лукашенко.

По словам главы государства, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, а это происходит очень редко, то гаджет приносит адъютант.

«Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — сказал Лукашенко.

Сообщается, что он также отметил «отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека».

Ранее Лукашенко заявлял, что в школах «не надо бояться запретить лишний раз телефоны, разные гаджеты».

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