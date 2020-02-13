В Белоруссии учредили юбилейную медаль к 75-летию Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне — надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой», — указывается в сообщении.

Отмечается, что награда будет изготовлена из латуни.

Медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Также награду вручат военнослужащим Вооружённых сил, других войск и воинских формирований Белоруссии, работникам государственных органов и иным лицам, внёсшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила Центробанку выпустить юбилейную коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён Великой Отечественной войны.