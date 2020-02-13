В Госдуме предложили выпустить коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён войны
- РИА Новости
Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее обращение она направила в адрес председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
«Как мне представляется, такая коллекция, сопровождаемая описанием наград, будет способствовать патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и пользоваться хорошим спросом», — отметила Ольга Епифанова.
Она добавила, что с такой инициативой в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне к ней обратились представители общественно-патриотических организаций.
В ноябре ФАН сообщало, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».