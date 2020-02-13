В Госдуме предложили выпустить коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён войны

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Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила Центробанку выпустить юбилейную коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён Великой Отечественной войны.
В Госдуме предложили выпустить коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён войны
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее обращение она направила в адрес председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Как мне представляется, такая коллекция, сопровождаемая описанием наград, будет способствовать патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и пользоваться хорошим спросом», — отметила Ольга Епифанова.

Она добавила, что с такой инициативой в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне к ней обратились представители общественно-патриотических организаций.

В ноябре ФАН сообщало, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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