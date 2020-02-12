Согласован первый из трёх новых участков отвода войск в Донбассе

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На заседании трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе.
Согласован первый из трёх новых участков отвода войск в Донбассе
  • Reuters

«Практически согласован один из участков разведения в районе населённого пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

В январе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта.

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему делегация Украины на нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения.

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