Лавров назвал причину отказа Киева от полного развода сил
«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — заявил глава МИД.
Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».
Министр предположил, что «поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта.
В МИД России отмечали, что в Киеве есть «ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию» в Донбассе.