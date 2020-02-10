Лавров назвал причину отказа Киева от полного развода сил

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» пояснил, почему делегация Украины на Нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — заявил глава МИД.

Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».

Министр предположил, что «поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта.

В МИД России отмечали, что в Киеве есть «ключи от всех дверей, ведущих к урегулированию» в Донбассе.