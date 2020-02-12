В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Telegram-каналах из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал СМИ России и Telegram-каналы за критические сообщения в адрес Минска.

«Я не могу вам сказать, о чём шла речь в ходе общения в формате «один на один» президентов России и Белоруссии», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, как отреагировала российская сторона на претензии Лукашенко.

«Что касается российских СМИ, то российские СМИ — это свободные средства массовой информации, всё это вопросы их редакционной политики», — отметил пресс-секретарь Путина.

Накануне Лукашенко рассказал, что на встрече с Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

Также белорусский лидер заявил, что подтасованные факты, фейки, дипфейки и постправда являются информационной отравой сродни химическому оружию.