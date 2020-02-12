В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Telegram-каналах из России

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал СМИ России и Telegram-каналы за критические сообщения в адрес Минска.
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Telegram-каналах из России
  • РИА Новости

«Я не могу вам сказать, о чём шла речь в ходе общения в формате «один на один» президентов России и Белоруссии», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, как отреагировала российская сторона на претензии Лукашенко.

«Что касается российских СМИ, то российские СМИ — это свободные средства массовой информации, всё это вопросы их редакционной политики», — отметил пресс-секретарь Путина.

Накануне Лукашенко рассказал, что на встрече с Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.

Также белорусский лидер заявил, что подтасованные факты, фейки, дипфейки и постправда являются информационной отравой сродни химическому оружию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить