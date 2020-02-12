Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом

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Кабмин Украины создал агентство, которое будет управлять государственным долгом, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Правительство Украины создало агентство для управления госдолгом
  • РИА Новости

«Правительство создало долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований», — написал Гончарук в своём Telegram-канале.

Он отметил, что реализация Минфином в 2019 году среднесрочной стратегии управления госдолгом «позволила сэкономить около 19 млрд гривен (более $778 млн. — RT) расходов по обслуживанию государственного долга».

Гончарук подчеркнул, что долговое агентство позволит добиться «ещё лучших результатов».

По словам премьера, его создание необходимо для выполнения плана действий кабмина по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов, агентство призвано максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления госдолгом.

В январе депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что за последние три месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен (более $717 млн).

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