Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября составлял $82,95 млрд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства финансов Украины, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6% (до $81,92 млрд).