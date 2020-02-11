В ЛНР оценили назначение нового представителя Киева по Донбассу

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Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Родион Мирошник раскритиковал назначение нового представителя Киева в гуманитарной подгруппе.
В ЛНР оценили назначение нового представителя Киева по Донбассу
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что украинские власти решили, что «негоже омбудсменам заниматься обменом пленных».

«Теперь от Киева в контактной группе этим будет заниматься генерал-майор СБУ. Видимо, ему ближе человеческая боль, а уж как представители этой службы озабочены защитой прав человека — это не передать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова представителем Киева в гуманитарной подгруппе.

Предыдущий представитель Киева в подгруппе Валерия Лутковская сложила свои полномочия в конце января.

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