В ЛНР оценили назначение нового представителя Киева по Донбассу
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он написал, что украинские власти решили, что «негоже омбудсменам заниматься обменом пленных».
«Теперь от Киева в контактной группе этим будет заниматься генерал-майор СБУ. Видимо, ему ближе человеческая боль, а уж как представители этой службы озабочены защитой прав человека — это не передать», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова представителем Киева в гуманитарной подгруппе.
Предыдущий представитель Киева в подгруппе Валерия Лутковская сложила свои полномочия в конце января.