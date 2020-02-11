Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Кузнецова на пост представителя Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины.

«Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трёхсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую», — говорится в документе.

В конце января в ходе встречи в Минске представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева Валерия Лутковская сложила свои полномочия.