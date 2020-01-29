Представитель Киева в гуманитарной подгруппе сложила полномочия
- globallookpress.com
Об этом заявила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.
«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам её участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», — цитирует её «Луганскинформцентр».
При этом представитель Луганска в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на сегодняшних переговорах в Минске вместо Лутковской будет Геннадий Кузнецов.
29 января контактная группа начала работу в Минске.
Ранее в МИД самопровозглашённой ДНР назвали бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть Минские соглашения.