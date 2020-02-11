Лукашенко сообщил о фейковых новостях из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому белорусскому послу Николаю Снопкову сохранить и развить достигнутый высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества, несмотря на трудности из-за фейковых новостей по коронавирусу.

«Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус. Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости», — сказал Лукашенко на встрече со Снопковым.

Он отметил, что Минск «остаётся в числе важных партнёров Китая и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить».

«Китайцы должны знать, что белорусы — стойкие и надёжные люди и настоящие друзья», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что подтасованные факты, фейки, дипфейки и постправда являются информационной отравой сродни химическому оружию.