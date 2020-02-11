Лукашенко сообщил о фейковых новостях из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому белорусскому послу Николаю Снопкову сохранить и развить достигнутый высокий уровень белорусско-китайского сотрудничества, несмотря на трудности из-за фейковых новостей по коронавирусу.
Лукашенко сообщил о фейковых новостях из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус. Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости», — сказал Лукашенко на встрече со Снопковым.

Он отметил, что Минск «остаётся в числе важных партнёров Китая и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить».

«Китайцы должны знать, что белорусы — стойкие и надёжные люди и настоящие друзья», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что подтасованные факты, фейки, дипфейки и постправда являются информационной отравой сродни химическому оружию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить