Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Об этом сообщили РИА Новости в концерне «Белнефтехим».

Отмечается, что это сделано в условиях отсутствия прежних объёмов нефти для белорусских НПЗ.

«Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал представитель концерна.

«Транснефть» подтвердила получение уведомления от Белоруссии по использованию технологической нефти для своих НПЗ.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.

С 1 февраля Белоруссия повысила тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Размер повышения тарифов определён как среднегодовой индекс потребительских цен, который был установлен «параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта».