Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия», — сказал Козак.

Он уточнил, что нефть продаётся на белорусском и российском рынках на одинаковых условиях.

По его словам, российская сторона не может предоставлять скидки, так как для этого нужно было бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

«Сегодня встал вопрос, поскольку была запросная позиция, предоставления скидок. Это означает только одно: если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать не сможем», — отметил Козак.

Замглавы администрации президента уточнил, что Россия будет способствовать достижению коммерческих договорённостей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нарушении Москвой обязательств по поставкам нефти.