Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

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Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
  • Reuters

«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.

Размер повышения тарифов определён как среднегодовой индекс потребительских цен, который был установлен «параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта», добавили там.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти возрастёт более чем на 6%.

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам 30 января, стороны зафиксировали разногласия.

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