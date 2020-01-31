Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.

Размер повышения тарифов определён как среднегодовой индекс потребительских цен, который был установлен «параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3 процентных пункта», добавили там.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович заявил, что тариф на транзит российской нефти возрастёт более чем на 6%.

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам 30 января, стороны зафиксировали разногласия.