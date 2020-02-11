В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен прекратить вооружённый конфликт в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.
В Киеве заявили о намерении Зеленского прекратить конфликт в Донбассе
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«Я верю и убеждён, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убеждён, что наша сторона сегодня делает всё необходимое, чтобы это состоялось. На всех уровнях: и в нормандском формате, и в Минске», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Ермак сказал, что Россия также заинтересована в разрешении конфликта в Донбассе. Иначе, по его словам, не состоялась бы встреча лидеров в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года.

Ранее Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.

В январе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.

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