Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Пескова попросили прокомментировать заявление Лукашенко перед поездкой в Сочи 7 февраля.

«Действительно, это вопрос очень эмоциональный. Вы знаете, что и Лукашенко, и Путин лично делают очень много для развития наших двусторонних отношений. И Россия остаётся суверенным государством, и Белоруссия остаётся суверенным государством, защищая и отстаивая прежде всего свои собственные интересы», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что оба лидера встречаются для достижения «общих союзных интересов».

Ранее Лукашенко рассказал, что в переговорах с Путиным один на один в Сочи они дошли «до глубины седых времён».

По итогам встречи двух президентов Россия и Белоруссия договорились о поставках газа в 2020 году на условиях 2019 года.