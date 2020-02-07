В Казахстане опровергли сообщение о запрете экспорта медицинских масок
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- globallookpress.com
Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.
Уточняется, что на данный момент медицинские маски на территории Казахстана производят четыре предприятия, они работают в штатном режиме.
Ранее в казахстанском Минздраве заявили, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок из-за растущего спроса в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.