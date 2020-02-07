Белоруссия и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных

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Министерства внутренних дел Белоруссии и России к 1 марта планируют завершить формирование общего списка невыездных граждан.
Белоруссия и Россия к 1 марта создадут общий список невыездных
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна.

Отмечается, что также достигнута договорённость о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информацией в области миграции в отношении собственных граждан.

Уточняется, что в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства.

Соглашение позволит гражданам, с которыми у двух стран совпадают общие режимы пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. 

Ранее в МИД России назвали условие взаимного признания виз с Белоруссией.

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