Власти Украины запретили въезд в страну шести актёрам из России

Власти Украины запретили въезд в страну шестерым актёрам из России, сообщило украинское Министерство внутренних дел.

Отмечается, что двум актёрам из России запретили въезд на Украину сроком на десять лет, ещё четырём запретили въезд на три года.

По данным пресс-службы, группа россиян прибыла в один из пунктов пропуска на украино-молдавской границе. После запрета, они попытались попасть на Украину через другой пограничный пункт.

Актёры сообщили, что они едут на гастроли и являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель».

Имена актёров не называются.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.