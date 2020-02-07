Власти Украины запретили въезд в страну шести актёрам из России
- РИА Новости
Отмечается, что двум актёрам из России запретили въезд на Украину сроком на десять лет, ещё четырём запретили въезд на три года.
По данным пресс-службы, группа россиян прибыла в один из пунктов пропуска на украино-молдавской границе. После запрета, они попытались попасть на Украину через другой пограничный пункт.
Актёры сообщили, что они едут на гастроли и являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель».
Имена актёров не называются.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.