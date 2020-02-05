В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.

«Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму. Судьбу Крыма определили крымчане, которые пришли на референдум и отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав России», — пояснил Гемпель.

Он подчеркнул, что «лучше бы сегодня Украина думала о том, как наладить добрососедские отношения с Россией в целом, и не тратила бы попусту свою энергию на подобные заявления».

По его словам, это лишь «изображение деятельности».

«Во всех подобных заявлениях — сплошные алогизмы, поэтому я считаю, что на это просто не надо обращать внимания», — заключил Гемпель.

Ранее Кориневич заявил о неготовности Украины к «возвращению» Крыма.

По его словам, для начала необходимо определиться, кто будет работать в органах местной и центральной власти.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.