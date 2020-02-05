Депутат от Крыма отреагировал на заявление Киева о полуострове

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.

«Вынужденное, но искреннее признание, что Крым для Украины — чужая территория со своей инфраструктурой, властью и другой ментальностью. Приятно слышать, что украинский «представитель» нашёл в себе силы для ответа на наболевшую для Запада тему», — сказал Бальбек.

По словам парламентария, устами своего представителя Киев посылает Москве сигнал.

«Украине уже не нужен Крым, да мы его и не отдадим никогда, но сохранить лицо и требовать якобы своё Киев вынужден», — заключил он.

Ранее Кориневич заявил о неготовности Украины к «возвращению» Крыма.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.