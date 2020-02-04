Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik эксперт напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о планах уменьшить количество парламентариев, государственных учреждений.
«Соответственно, данное решение — это не более чем желание реализовать свою предвыборную программу. Да, это хорошо для Зеленского, а для народа — ни хорошо ни плохо», — считает Бредихин.
По его словам, чем меньше депутатов, тем меньше представителей народа в органах власти.
Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев. Также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.