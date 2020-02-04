Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады

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Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал сообщение о том, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik эксперт напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил о планах уменьшить количество парламентариев, государственных учреждений.

«Соответственно, данное решение — это не более чем желание реализовать свою предвыборную программу. Да, это хорошо для Зеленского, а для народа — ни хорошо ни плохо», — считает Бредихин.

По его словам, чем меньше депутатов, тем меньше представителей народа в органах власти.

Документ предполагает внесение в Конституцию Украины изменений, связанных с сокращением числа парламентариев. Также планируется установить, что выборы в украинский парламент будут проводиться по пропорциональной системе.

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